ГПУ передала до суду справу про вбивство депутата Миргородської міськради

Учасники організованої групи заподіяли смертельні ушкодження депутату на ґрунті особистих неприязних стосунків

Обвинувальний акт у справі про вбивство депутата Миргородської міської ради Полтавської області від ВО «Свобода» Олега Супруненка передано до суду. Як повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, до злочину причетне злочинне угруповання, до складу якого входило чотири особи. Організатором



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Депутат від «Свободи» Олег Супруненко помер після побиття влітку 2017 року

Учасники організованої групи заподіяли смертельні ушкодження депутату на ґрунті особистих неприязних стосунків

Обвинувальний акт у справі про вбивство депутата Миргородської міської ради Полтавської області від ВО «Свобода» Олега Супруненка передано до суду.

Як повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, до злочину причетне злочинне угруповання, до складу якого входило чотири особи. Організатором його був депутат Миргородської міської ради. Наразі троє злочинців перебувають під вартою. Ще одного оголошено у розшук.

Підозрюваним інкримінують ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або таке, що спричинило смерть потерпілого), що передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі на 10 років.

За даними слідства, учасники організованої групи заподіяли смертельні ушкодження депутату на ґрунті особистих неприязних стосунків, що виникли через розбіжності в політичних поглядах щодо соціально-економічного розвитку міста.

Нагадаємо, 8 серпня 2017 року стало відомо, що депутат від «Свободи» Олег Супруненко помер після побиття.

2 липня в Миргороді о 1-й годині ночі на Супруненка напали невідомі у масках, які нанесли йому тяжкі поранення: серйозні травми голови та численні переломи. Супруненка покинули у непритомному стані на узбіччі.

19 вересня лідер Радикальної партії Олег Ляшко повідомив, що депутата від їхньої партії Хачатура Хачатряна затримали за підозрою у вбивстві свого колеги.