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    У Європарламенті стурбовані присутністю Богдана в оточенні Зеленського

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    Присутність Андрія Богдана на посаді глави Офісу президента викликає занепокоєння у депутатів Європарламенту - У Європарламенті стурбовані присутністю Богдана в оточенні Зеленського
    Присутність Андрія Богдана на посаді глави Офісу президента викликає занепокоєння у депутатів Європарламенту
    Фото: Главком

    Поки Богдан є найважливішою фігурою в офісі Зеленського, «іншим буде дуже важко», зазначила депутат Європарламенту

    Віце-президент комітету асоціації Україна-ЄС, депутат Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що присутність Андрія Богдана на посаді глави Офісу президента викликає занепокоєння.

    Фон Крамон-Таубадель зазначила, що сумнівається в оточенні президента Володимира Зеленського, і в тому, в якій мірі він правильно поінформований про процеси в країні.

    «Особливу проблему я бачу в панові Богдану, бо він дуже небезпечний...Я думала, що Зеленський - нова фігура, але ні. Сам по собі - так, але не люди, які за ним стоять. Можливо, деякі з його компанії, Кварталу 95, і є професіоналами...», - сказала вона.

    За її словами, до тих пір, поки Богдан є найважливішою фігурою в офісі Зеленського, «іншим буде дуже важко».

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко позивається до Кабінету міністрів, прем’єр-міністра Олексія Гончарука й керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської держадміністрації. 

    Як повідомлялось, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу Президента.

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    Джерело: Інтерфакс-Україна

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