ГПУ вимагає притягнути до відповідальності адвокатів Януковича у церковній справі

Оцінку діям захисників екс-президента має дати Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури і виніс ухвалу про порушення перед головою Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Києва питання про відповідальність захисників екс-президента Януковича Віталія Сердюка і Олександра Бабікова. Про це «Главкому» стало відомо з Єдиного державного реєстру судових



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Адвокат Януковича Віталій Сердюк.

Оцінку діям захисників екс-президента має дати Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури і виніс ухвалу про порушення перед головою Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Києва питання про відповідальність захисників екс-президента Януковича Віталія Сердюка і Олександра Бабікова.

Про це «Главкому» стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Зазначається, що судові засідання 28 грудня 2017 року і 16 січня, на яких ГПУ планувала отримати дозвіл на заочне розслідування щодо підозрюваного Віктора Януковича у так званій церковній справі, не відбулися з вини захисників. При цьому Сердюк та Бабіков були належним чином повідомлені, про що свідчать наявні в матеріалах провадження довідки про доставку повістки смс-відправленням через автоматизовану систему документообігу суду.

Прокурор вважав необхідним вжити заходів реагування на неявки захисників.

На думку суду, причини неприбуття захисників Януковича є неповажними, а сама поведінка адвокатів в процесі такою, що спрямована на затягування розгляду клопотання. Зазначені дії захисників Сердюка і Бабікова унеможливлюють прийняття слідчим суддею рішення за клопотанням в розумні строки.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні від 21 травня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень колишніми високопосадовцями держави, а також командиром та заступником СБСМ «Грифон» ГУМВС України в м. Києві при незаконному позбавленні волі особистого помічника нині покійного Предстоятеля Української православної церкви Митрополита Київського і всієї України Сабодана Олександра Драбинка, митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського УПЦ МП.

23 червня 2016 року Драбинко заявив, що отримав погрози від нардепа Вадима Новинського.

Як відомо, на початку 2018 року Печерський районний суд Києва звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо притягнення до відповідальності адвокатів колишнього президента Віктора Януковичаі у іншій справі. Мова про Віталія Сердюка, Ігоря Федоренка й Андріану Фозекош. Їх звинуватили у систематичному зриві судового процесу.

Слідчий суддя Світлана Шапутько вбачала в діях адвокатів порушення професійної етики при розгляді в суді клопотання Генеральної прокуратури про заочне розслідування проти Януковича за обвинуваченням в організації розстрілів активістів Євромайдану.