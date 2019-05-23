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    ГПУ здобула додаткові докази військової присутності Росії на Донбасі

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    <span>За даними прокуратури, слідчі виявили в зоні проведення операції Об&rsquo;єднаних сил зброю, вироблену в Росії</span> - ГПУ здобула додаткові докази військової присутності Росії на Донбасі
    За даними прокуратури, слідчі виявили в зоні проведення операції Об’єднаних сил зброю, вироблену в Росії

    Слідчі ГПу виявили в зоні проведення операції Об’єднаних сил зброю, вироблену в Росії

    Генеральна прокуратура України заявляє, що отримала додаткові докази військової присутності Росії в Донецькій області.

    Як йдеться в повідомленні прес-служби ГПУ, слідчі виявили в зоні проведення операції Об’єднаних сил зброю, вироблену в Росії.

    «Виявлено снайперську гвинтівку СВД із оптичним прицілом ПСО-1 російського виробництва зі штатним заводським прикладом та цівкою, що постачаються на замовлення Збройних сил Російської Федерації. Вказана снайперська гвинтівка з оптичним прицілом віднайдена після знищення позиції снайпера російсько-терористичних військ поблизу населеного пункту Красногорівка Мар’їнського району Донецької області на початку березня 2018 року», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, у Водяному Волноваського району Донецької області українські військові виявили 72 мм малогабаритний реактивний вогнемет «МРО-А» з пострілом, «в характерному для Збройних сил Росії камуфляжному фарбуванні».

    «За попередньою інформацією Міністерства оборони України, зазначені засоби ураження на забезпеченні Збройних сил України не перебувають. Місця виявлення зазначених зразків, а також факти їх використання в Донецькій області, свідчать про військову агресію Збройних сил Росії та підконтрольних їм незаконних збройних формувань», – йдеться в повідомленні.

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