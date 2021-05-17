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    Град, дощі та вітер. В Україні оголошено штормове попередження

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    Тиждень в Україні почався з похолодання і дощів&nbsp; - Град, дощі та вітер. В Україні оголошено штормове попередження
    Тиждень в Україні почався з похолодання і дощів 
    Фото: Главком

    Циклон несе в Україну грози і похолодання

    Рятувальники оголосили штормове попередження в Україні. Сьогодні у більшості областей, а також у Києві, буде град. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Сьогодні в Україні грози, вдень в південних та центральних областях місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

    У Києві та Київській області сьогодні грози (I рівень небезпечності, жовтий).

    Укргідрометцентр повідомляв, що сьогодні всі області накриє гроза та дощі. На заході країни буде +18+22, а вночі +10+13. На сході країни буде спека, вдень очікується +26+29, а вночі +12+16.

    У центральних та південних областях буде +19+24, а вночі +11+15. У Києві сьогодні теж гроза з дощем. Вдень буде +19+21, а вночі +11+13.

    Як відомо, штормове попередження оголошено на понеділок у Києві та Київській області.

    Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

    На природі слід:

    • спуститися в низину,
    • відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),
    • відійти подалі від водойм,
    • зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,
    • якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),
    • у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

    Під час грози не можна:

    • ховатися під дуже високими деревами,
    • сидіти на галявинах,
    • ховатися під скелями,
    • купатися,
    • йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

    Департамент муніципальної безпеки КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Нагадаємо, українські синоптики дали прогноз погоди на початок цього тижня. З понеділка Україну накриють дощі з грозами. Лише ближче до вихідних суха погода повернеться у східні області. Також синоптики очікують на температурні «гойдалки» з відносним – як для останнього місяця весни – похолоданням у певні дні.


    Теги: прогноз погоди рятувальники шторм дощ
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