Град, дощі та вітер. В Україні оголошено штормове попередження
Циклон несе в Україну грози і похолодання
Рятувальники оголосили штормове попередження в Україні. Сьогодні у більшості областей, а також у Києві, буде град. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Сьогодні в Україні грози, вдень в південних та центральних областях місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
У Києві та Київській області сьогодні грози (I рівень небезпечності, жовтий).
Укргідрометцентр повідомляв, що сьогодні всі області накриє гроза та дощі. На заході країни буде +18+22, а вночі +10+13. На сході країни буде спека, вдень очікується +26+29, а вночі +12+16.
У центральних та південних областях буде +19+24, а вночі +11+15. У Києві сьогодні теж гроза з дощем. Вдень буде +19+21, а вночі +11+13.
Як відомо, штормове попередження оголошено на понеділок у Києві та Київській області.
Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.
На природі слід:
- спуститися в низину,
- відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),
- відійти подалі від водойм,
- зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,
- якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),
- у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.
Під час грози не можна:
- ховатися під дуже високими деревами,
- сидіти на галявинах,
- ховатися під скелями,
- купатися,
- йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.
Департамент муніципальної безпеки КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Нагадаємо, українські синоптики дали прогноз погоди на початок цього тижня. З понеділка Україну накриють дощі з грозами. Лише ближче до вихідних суха погода повернеться у східні області. Також синоптики очікують на температурні «гойдалки» з відносним – як для останнього місяця весни – похолоданням у певні дні.