Град, дощі та вітер. В Україні оголошено штормове попередження

Тиждень в Україні почався з похолодання і дощів

Циклон несе в Україну грози і похолодання

Рятувальники оголосили штормове попередження в Україні. Сьогодні у більшості областей, а також у Києві, буде град. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні в Україні грози, вдень в південних та центральних областях місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та Київській області сьогодні грози (I рівень небезпечності, жовтий).

Укргідрометцентр повідомляв, що сьогодні всі області накриє гроза та дощі. На заході країни буде +18+22, а вночі +10+13. На сході країни буде спека, вдень очікується +26+29, а вночі +12+16.

У центральних та південних областях буде +19+24, а вночі +11+15. У Києві сьогодні теж гроза з дощем. Вдень буде +19+21, а вночі +11+13.

Як відомо, штормове попередження оголошено на понеділок у Києві та Київській області.

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

На природі слід:

спуститися в низину,

відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),

відійти подалі від водойм,

зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,

якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Під час грози не можна:

ховатися під дуже високими деревами,

сидіти на галявинах,

ховатися під скелями,

купатися,

йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

Департамент муніципальної безпеки КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Нагадаємо, українські синоптики дали прогноз погоди на початок цього тижня. З понеділка Україну накриють дощі з грозами. Лише ближче до вихідних суха погода повернеться у східні області. Також синоптики очікують на температурні «гойдалки» з відносним – як для останнього місяця весни – похолоданням у певні дні.



