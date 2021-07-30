МЗС закликає українців не їхати на турецькі курорти

Масштабні пожежі в Туреччині наблизилися до курортів і готелів, де відпочивають українці

У разі виникнення загрози життю та здоров’ю МЗС просить звертатися на «гарячі» лінії

Міністерство закордонних справ закликало громадян України утриматися від поїздок до туристичних регіонів Туреччини, де вирують лісові пожежі. Про це йдеться у повідомленні МЗС.

«З урахуванням непрогнозованого подальшого розвитку надзвичайної ситуації закликаємо громадян України утриматися від поїздок до уражених стихією регіонів», – зазначило відомство.

МЗС поінформувало, що 28 липня аномально високими температурами повітря були спровоковані й розповсюдились лісові пожежі в південно-західних провінціях Анталія, Адана, Мерсін та Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.

Підкреслюється, що є жертви серед місцевого населення, постраждали і перебувають під загрозою окремі об’єкти туристичної інфраструктури в містах Бодрум, Мармаріс тощо.

У разі виникнення загрози життю та здоров’ю МЗС просить звертатися на «гарячі» лінії: Консульства України в Анталії +90 554 169 96 60 та Посольства України в Туреччині +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

Нагадаємо, сьогодні Україна відправила до Туреччини пожежні літаки.

Також українські туристи розповіли про дим над пляжем та перекриті траси у Туреччині через пожежі (фото).

Нагадаємо, 28 липня у Туреччині у місті Манавгат у курортній провінції Анталія спалахнула лісова пожежа, причини якої влада досі встановлює. Через спеку та сильний вітер вогонь швидко поширювався, наступного дня пожежі спалахнули у популярних курортних містах – Мармарисі та Бодрумі. За офіційними даними, станом на вечір 29 липня загалом на узбережжі сталося 17 лісових пожеж, загинули троє людей, понад 60 отримали травми та опіки. За даними Міністерства закордонних справ, громадян України серед постраждалих немає.

Тим часом міністерство закордонних справ розробляє сценарії повернення громадян України додому на випадок погіршення ситуації у Туреччині.