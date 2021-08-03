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    Влада Греції закликала громадян економити електрику, щоб уникнути колапсу

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    Греція зіткнулася з підвищеними навантаженнями на електромережі через найсильнішу з 1987 року спеку - Влада Греції закликала громадян економити електрику, щоб уникнути колапсу

    Греція зіткнулася з підвищеними навантаженнями на електромережі через найсильнішу з 1987 року спеку

    Фото: natalasseit

    Прем'єр звернувся до греків з проханням обмежити споживання електроенергії в години пік в полудень і ввечері

    Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав громадян економити електрику, щоб уникнути колапсу системи електропостачання. Про це пише Reuters.

    Зазначається, що європейська країна зіткнулася з підвищеними навантаженнями на електромережі через найсильнішу з 1987 року спеку. Пік температури очікується на цьому тижні. Денна температура в Афінах складе від 31 до 43 градусів тепла, досягнувши 45 градусів в деяких регіонах.

    Міцотакіс звернувся до греків з проханням обмежити споживання електроенергії в години пік в полудень і ввечері. Грецький оператор електромереж IPTO планує попросити великі підприємства відключити електрику на кілька годин і почати імпортувати електроенергію з сусідніх країн.

    Додаткове навантаження на енергетичну інфраструктуру країни створюють понад три мільйони туристів, відпочиваючих в Греції влітку.

    Небувала спека також стала причиною лісових пожеж. У Патрі, третьому за величиною місті Греції, в результаті пожеж були спалені понад три тисячі гектарів соснових і оливкових гаїв.

    Сильні лісові пожежі охопили і острів Родос, на гасіння яких надіслали понад 100 пожежників, 20 автомобілів, три літаки і шість вертольотів.

    Тим часом на курортах Туреччини вже кілька діб вирують масштабні пожежі.

    МЗС закликає українців не їхати на турецькі курорти.

    В операції з масового гасіння пожеж задіяні літаки України.

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    Теги: Греція електроенергія спека влада
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    Влада Греції закликала громадян економити електрику, щоб уникнути колапсу