Влада Греції закликала громадян економити електрику, щоб уникнути колапсу

Греція зіткнулася з підвищеними навантаженнями на електромережі через найсильнішу з 1987 року спеку

Прем'єр звернувся до греків з проханням обмежити споживання електроенергії в години пік в полудень і ввечері

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав громадян економити електрику, щоб уникнути колапсу системи електропостачання. Про це пише Reuters.

Зазначається, що європейська країна зіткнулася з підвищеними навантаженнями на електромережі через найсильнішу з 1987 року спеку. Пік температури очікується на цьому тижні. Денна температура в Афінах складе від 31 до 43 градусів тепла, досягнувши 45 градусів в деяких регіонах.

Міцотакіс звернувся до греків з проханням обмежити споживання електроенергії в години пік в полудень і ввечері. Грецький оператор електромереж IPTO планує попросити великі підприємства відключити електрику на кілька годин і почати імпортувати електроенергію з сусідніх країн.

Додаткове навантаження на енергетичну інфраструктуру країни створюють понад три мільйони туристів, відпочиваючих в Греції влітку.

Небувала спека також стала причиною лісових пожеж. У Патрі, третьому за величиною місті Греції, в результаті пожеж були спалені понад три тисячі гектарів соснових і оливкових гаїв.

Сильні лісові пожежі охопили і острів Родос, на гасіння яких надіслали понад 100 пожежників, 20 автомобілів, три літаки і шість вертольотів.

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