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    Греція почала будувати паркан від мігрантів на кордоні з Туреччиною

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    Загальний бюджет проєкту &ndash; 62,9 мільйона євро - Греція почала будувати паркан від мігрантів на кордоні з Туреччиною
    Загальний бюджет проєкту – 62,9 мільйона євро

    Загальна довжина паркану складатиме 27 кілометрів, а для грецької армії буде побудовано вісім спостережних пунктів

    Греція почала будувати новий паркан на північно-східному кордоні з Туреччиною, щоб уникнути напливу мігрантів. Про це повідомляє Ekathimerini.

    Зазначається, що будівельні роботи розпочалися з району Ферес.

    «Загальний бюджет проєкту – 62,9 мільйона євро, його реалізацією займається консорціум, створений чотирма будівельними компаніями», – йдеться у повідомленні.

    Загальна довжина паркану складатиме 27 кілометрів, а для грецької армії буде побудовано вісім спостережних пунктів.

    Більше того, існуючий паркан, який був пошкоджений у 2015 році, буде зміцнений сталевими конструкціями заввишки 4,3 метра, замість нинішніх 3,5 метрів.

    Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс відвідає Еврос у вихідні дні, щоб оглянути будівництво.

    До відома, у березні цього року на грецько-турецькому кордоні спалахнули сутички між прикордонною поліцією і прохачами притулку, після того, як турецький уряд заявив, що більше не буде перешкоджати спробам людей потрапити до Європи.

    Туреччина Греція будівництво уряд кордон
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