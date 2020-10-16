Греція почала будувати паркан від мігрантів на кордоні з Туреччиною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загальний бюджет проєкту – 62,9 мільйона євро

Загальна довжина паркану складатиме 27 кілометрів, а для грецької армії буде побудовано вісім спостережних пунктів

Греція почала будувати новий паркан на північно-східному кордоні з Туреччиною, щоб уникнути напливу мігрантів. Про це повідомляє Ekathimerini.

Зазначається, що будівельні роботи розпочалися з району Ферес.

«Загальний бюджет проєкту – 62,9 мільйона євро, його реалізацією займається консорціум, створений чотирма будівельними компаніями», – йдеться у повідомленні.

Загальна довжина паркану складатиме 27 кілометрів, а для грецької армії буде побудовано вісім спостережних пунктів.

Більше того, існуючий паркан, який був пошкоджений у 2015 році, буде зміцнений сталевими конструкціями заввишки 4,3 метра, замість нинішніх 3,5 метрів.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс відвідає Еврос у вихідні дні, щоб оглянути будівництво.

До відома, у березні цього року на грецько-турецькому кордоні спалахнули сутички між прикордонною поліцією і прохачами притулку, після того, як турецький уряд заявив, що більше не буде перешкоджати спробам людей потрапити до Європи.