Зеленський прилетів до Туреччини



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Глава держави проведе зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом

Президенти України і Туреччини підпишуть низку двосторонніх документів

Президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Турецької Республіки. Про це йдеться на сторінці Офісу президента у Facebook.

Зазначається, що глава держави проведе зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

«Сторони обговорять широкий спектр питань взаємин між Україною й Туреччиною. Також буде підписано низку двосторонніх документів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у лютому під час візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до України сторони домовилися про військову допомогу та постачання АН-178.

Раніше повідомлялося, що візит Зеленського до Туречини відбудеться 15-17 жовтня.

У рамках візиту планується підписання проєкту рамкової військової угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Туреччини.

Як повідомлялося, Зеленський 7 жовтня з офіційним візитом побував у Великій Британії, де провів низку зустрічей.

Також варто відзначити, що запланований на жовтень візит Зеленського до Білорусі був скасований, як і проведення Форуму регіонів обох країн в Гродно.