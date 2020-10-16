Зеленський прилетів до Туреччини
Президенти України і Туреччини підпишуть низку двосторонніх документів
Президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Турецької Республіки. Про це йдеться на сторінці Офісу президента у Facebook.
Зазначається, що глава держави проведе зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
«Сторони обговорять широкий спектр питань взаємин між Україною й Туреччиною. Також буде підписано низку двосторонніх документів», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у лютому під час візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до України сторони домовилися про військову допомогу та постачання АН-178.
Раніше повідомлялося, що візит Зеленського до Туречини відбудеться 15-17 жовтня.
У рамках візиту планується підписання проєкту рамкової військової угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Туреччини.
Як повідомлялося, Зеленський 7 жовтня з офіційним візитом побував у Великій Британії, де провів низку зустрічей.
Також варто відзначити, що запланований на жовтень візит Зеленського до Білорусі був скасований, як і проведення Форуму регіонів обох країн в Гродно.