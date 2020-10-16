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    Зеленський прилетів до Туреччини

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    Глава держави проведе зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом - Зеленський прилетів до Туреччини
    Глава держави проведе зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом

    Президенти України і Туреччини підпишуть низку двосторонніх документів

    Президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Турецької Республіки. Про це йдеться на сторінці Офісу президента у Facebook.

    Зазначається, що глава держави проведе зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

    «Сторони обговорять широкий спектр питань взаємин між Україною й Туреччиною. Також буде підписано низку двосторонніх документів», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у лютому під час візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до України сторони домовилися про військову допомогу та постачання АН-178.

    Раніше повідомлялося, що візит Зеленського до Туречини відбудеться 15-17 жовтня

    У рамках візиту планується підписання проєкту рамкової військової угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Туреччини.

    Як повідомлялося, Зеленський 7 жовтня з офіційним візитом побував у Великій Британії, де провів низку зустрічей.

    Також варто відзначити, що запланований на жовтень візит Зеленського до Білорусі був скасований, як і проведення Форуму регіонів обох країн в Гродно.

    Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Володимир Зеленський Facebook президент
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