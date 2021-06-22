Греція судитиметься з Білоруссю через викрадення літака Ryanair

Оскільки лайнер вилетів з Афін

Греція погрожує владі Білорусі судом за викрадення літака Ryanair. Про це міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас 21 червня 2021 року заявив Euronews.

Наразі вивчається юридична сторона питання, зазначив міністр під час брифінгу, влаштованого після впровадження Євросоюзом нових санкцій проти 78 осіб та 8 організацій з Білорусі, що наближені до білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

«Ми не забуваємо і про викрадення літака Ryanair. Оскільки лайнер вилетів з Афін до Вільнюса, Греція вивчає можливість початку кримінального переслідування відповідальних за це (за викрадення - ред.) осіб», - сказав Дендіас.

За його словами, Афіни повністю підтримують санкції проти офіційного Мінська.

«Це не проти економіки Білорусі, це проти білоруського режиму», - підкреслив очільник грецького МЗС.

Як передавав «Главком», 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст, засновник мегапопулярних у Білорусії проєктів Nexta й «Білорусь головного мозку» Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

Підконтрольні Лукашенку силовики вважають Протасевича співкоординатором вуличних протестних акцій.

Протасевича звинувачують в:

організації масових заворушень;

порушенні громадського порядку;

розпалюванні соціальної ворожнечі

Вже наступного дня, 24 травня, білоруські державні телеканали показали перший відеозапис з Протасевичем, на якому розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича,

Правозахисники закликають вважати слова Протасевича такими, що вибиті з нього під примусом.

На відео видно сліди від удушення, ударів та катувань.

За інформацією спільноти колишніх білоруських правоохоронців та військових BYPOL, на допиті Протасевича був особисто присутній Лукашенко, який, як стверджується, зламав хлопцю ніс.

Окрім того, фейкова «генеральна прокуратура терористичної «ЛНР» з окупованого росіянами українського міста Луганська каже, що теж буцім допитувала Протасевича з приводу його «участі в бойових діях на Донбасі» в лавах українських добровольців.

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