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    Лукашенко – найбільш жалюгідний тиран в новітній світовій історії

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Лукашенко – найбільш жалюгідний тиран в новітній світовій історії

    Чикатило і Лукашенко довели, що навіть нікчемна людина може бути здатною на жахливі масштабні злочини

    Мовою оригіналу

    «Крепкий орешек со стальными яйцами»

    Стилистика «признаний» Протасевича и «переговоров Ника и Майкла» очень близки. Связано это с тем, что сочинялись тексты этих фальшивок, чтобы угодить одному читателю. И вы его знаете. Этот странный монстр – крепкий орешек (из переписки) со стальными яйцами (из признаний), что-то типа робота-мутанта из фильмов ужасов, который захватил целую страну и подвергает ее народ изощрённым издевательствам и унижениям.

    Убогая эстетика лукашенковских фальшивок выдает заказчика с головой. Это трусливое, злобное, истеричное ничтожество, давно потерявшее половые признаки, хочет, чтобы враги признали его «крепким орешком со стальными яйцами».

    Лукашенко самый убогий тиран в новейшей мировой истории. Сталин тоже надиктовывал чекистам «признания» обвиняемых на открытых процессах над «врагами народа». Но вы можете представить, чтобы он заставлял Зиновьева или Бухарина рассказывать о «сталинских стальных яйцах»? Сталин был настоящим шекспировским злодеем. Лукашенко – опереточный злодей-пошляк, самодовольный глупец на троне.

    Чикатило и Лукашенко доказали, что даже самый смешной и ничтожный человек может быть способен на чудовищные масштабные злодеяния.

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    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Роман Протасевич
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    Лукашенко – найбільш жалюгідний тиран в новітній світовій історії