Греція відмовила у візі російському митрополиту



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Керуючий справами Московської патріархії Варсонофій

Митрополиту Варсонофію відмовлено у цивільній візі

Керуючому справами Московської патріархії, митрополиту Санкт-Петербурзькому і Ладозькому Варсонофію відмовлено у грецькій візі.

Про це повідомляє «Интерфакс».

«Уже багато років владика здійснює восени паломництво на Афон, проте цього разу грецьку візу отримати не вдалося», - повідомили виданню в управлінні справами патріархії.

При цьому ЗМІ уточнює, що «мова йде саме про цивільну візу, а не про відмову у відвідуванні Афона, яке дають дозвіл церковна влада».

Раніше влітку Росія направила ноту посольству Греції в Москві з вимогою пояснити невидачу віз російським священнослужителям.

Також грецькі ЗМІ повідомляли, що влада Греції вишле з країни двох російських дипломатів і заборонить в'їзд ще двом співробітникам дипвідомства.

За даними видання, росіян звинувачують у спробах втручання у внутрішні справи Греції і незаконних діях, які підривають національну безпеку країни. Також дипломатів підозрюють у зборі інформації та підкупі чиновників.

В МЗС Росії заявили, що Росія дзеркально відповість на висилку своїх дипломатів із Греції.