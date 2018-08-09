У Лаврова виясняють, чому Греція не видала візи російським священикам



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Глава РПЦ патріарх Кирило

МЗС РФ направило ноту в посольство Грецької Республіки в Москві

Росія направила ноту посольству Греції в Москві з вимогою пояснити невидачу віз російським священнослужителям. Про це заявила на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

«МЗС завжди уважно відстежує ситуацію з видачею віз російським громадянам. Направили відповідну ноту в посольство Грецької Республіки в Москві з проханням роз'яснити ситуацію, підтвердити або спростувати, або дати роз'яснення з цього приводу», - зазначила дипломат.

Захарова додала, що в МЗС РФ очікують на реакцію грецької сторони.

Раніше стало відомо, що декілька священиків Російської православної церкви поскаржилися на проблеми з отриманням шенгенських віз через консульство Греції. Як пише BBC, це пов'язано із конфліктом між РПЦ і Константинопольським патріархатом через можливу автокефалію Української церкви.

Нагадаємо, офіс Генерального секретаря Священного Синоду Константинопольського Патріархату офіційно підтвердив, що 31 серпня Стамбул відвідає Московський патріарх Кирило.

Джерело: ТАСС