  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Лаврова виясняють, чому Греція не видала візи російським священикам

    • Розсилка
    Глава РПЦ патріарх Кирило - У Лаврова виясняють, чому Греція не видала візи російським священикам
    Глава РПЦ патріарх Кирило

    МЗС РФ направило ноту в посольство Грецької Республіки в Москві

    Росія направила ноту посольству Греції в Москві з вимогою пояснити невидачу віз російським священнослужителям. Про це заявила на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

    «МЗС завжди уважно відстежує ситуацію з видачею віз російським громадянам. Направили відповідну ноту в посольство Грецької Республіки в Москві з проханням роз'яснити ситуацію, підтвердити або спростувати, або дати роз'яснення з цього приводу», - зазначила дипломат.

    Захарова додала, що в МЗС РФ очікують на реакцію грецької сторони.

    Раніше стало відомо, що декілька священиків Російської православної церкви поскаржилися на проблеми з отриманням шенгенських віз через консульство Греції. Як пише BBC, це пов'язано із конфліктом між РПЦ і Константинопольським патріархатом через можливу автокефалію Української церкви.

    Нагадаємо, офіс Генерального секретаря Священного Синоду Константинопольського Патріархату офіційно підтвердив, що 31 серпня Стамбул відвідає Московський патріарх Кирило.

    Джерело: ТАСС

    Читайте також
    Росія Греція РПЦ УПЦ МП УПЦ КП посольство томос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ