Греція вийшла з програми міжнародної фінансової допомоги



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Вперше з початку 2010 року Греція може «стояти на ногах»

Греція успішно закінчила третю програму зовнішньої макрофінансової допомоги і вийшла з-під зовнішнього управління іноземних кредиторів, під яким вона перебувала з 2010 року.

Про це йдеться у заяві Європейського стабілізаційного механізму (ESM) – Стабілізаційного фонду єврозони.

«Греція офіційно завершила свою трирічну програму макрофінансової допомоги, надану ESM, реалізувавши успішний вихід», – йдеться в заяві.

У заяві також зазначено, що програма ESM може бути впевнено завершена без запуску нових додаткових програм порятунку, оскільки вперше з початку 2010 року Греція може «стояти на ногах».

Зокрема, у документі наголошується, що «це стало можливим завдяки надзвичайним зусиллям грецького народу, хорошій співпраці з чинним грецьким урядом і завдяки підтримці європейських партнерів через кредити та полегшення тягаря заборгованості».

Нагадаємо, 7 серпня Європейський стабілізаційний механізм (ESM) виплатив п’ятий і останній транш кредиту Греції. Сума даного траншу складає €15 млрд.

Із отриманих коштів Греція залишить €9,5 млрд. для збільшення золотовалютних резервів.

В той же час решті коштів – €5,5 млрд. – піде на обслуговування суверенного боргу країни.

Третя програма допомоги Греції обсягом понад €80 млрд була узгоджена європейськими країнами в серпні 2015 року та вимагала від країни скорочення пенсій і соціальних виплат.

Греція отримує фінансову допомогу з 2010 року. Це остання європейська країна, яка не могла обійтися без зовнішнього фінансування після світової фінансової кризи. Умовами надання допомоги були жорстка економія і реформи. За весь час держава отримала більше € 240 млрд від Єврогрупи і ще десятки мільйонів євро від Міжнародного валютного фонду.