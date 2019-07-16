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    Гриневич повідомила, що мовна стаття Закону «Про освіту» визнана конституційною

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    Гриневич повідомила, що мовна стаття Закону «Про освіту» визнана конституційною

    Конституційне подання з приводу нової редакції закону від 2017 року подали 48 народних депутатів

    Конституційний суд України визнав конституційною мовну статтю Закону «Про освіту».

    Про це 16 липня повідомила у Facebook міністр науки і освіти Лілія Гриневич.

    «Мовна стаття ЗУ «Про освіту» визнана конституційною!» - написала Гриневич.

    Конституційне подання з приводу нової редакції закону від 2017 року подали 48 народних депутатів, вважаючи, що низка положень закону «обмежує права і свободи представників нацменшин на навчання рідною мовою».

    Як відомо, 5 вересня 2017 року Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту». 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.

    Низка країн, зокрема Угорщина і Румунія заявили про «дискримінаційність» українського закону про освіту.

    У 2018 році Гриневич повідомила, що її міністерство прийняло рекомендації Венеційської комісії щодо мовної статті Закону «Про освіту» і погодилося, що перехідний період для імплементації статті має бути продовжено до 2023 року. 

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    Міністерство освіти і науки освіта Конституційний суд мова українська мова навчання Лілія Гриневич
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