Гриневич повідомила, що мовна стаття Закону «Про освіту» визнана конституційною



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Конституційне подання з приводу нової редакції закону від 2017 року подали 48 народних депутатів

Конституційний суд України визнав конституційною мовну статтю Закону «Про освіту».

Про це 16 липня повідомила у Facebook міністр науки і освіти Лілія Гриневич.

«Мовна стаття ЗУ «Про освіту» визнана конституційною!» - написала Гриневич.

Конституційне подання з приводу нової редакції закону від 2017 року подали 48 народних депутатів, вважаючи, що низка положень закону «обмежує права і свободи представників нацменшин на навчання рідною мовою».

Як відомо, 5 вересня 2017 року Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту». 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.

Низка країн, зокрема Угорщина і Румунія заявили про «дискримінаційність» українського закону про освіту.

У 2018 році Гриневич повідомила, що її міністерство прийняло рекомендації Венеційської комісії щодо мовної статті Закону «Про освіту» і погодилося, що перехідний період для імплементації статті має бути продовжено до 2023 року.