Гриневич розповіла, що заважає новій українській школі



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Гриневич зауважила, що 1 вересня має стати святом для школярів, а не бути майданчиком для промов чиновників

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич зазначила, що найбільшими ворогами нової української школи є байдужість, бездіяльність і зневіра.

Про це вона сказала в ефірі Радіо Свобода.

«Тому що бездіяльність певних органів місцевого самоврядування привела до того, що ми зараз маємо ситуацію зі зривом закупівель. Байдужість - коли директори шкіл не цікавляться реформою», - зазначила Гриневич.

Міністр зауважила, що хоча в деяких школах свято 1 вересня проходить в новому форматі, досі існує багато випадків, коли початок навчального року відзначають затяжною лінійкою, на якій дітям стає погано.

«Ми показуємо інші формати. У мене є план зібрати найкращі сценарії і показати їх до наступного 1 вересня для тих, хто не може креативити», - сказала Гриневич, зазначивши, що це цей день має стати святом для школярів, а не бути майданчиком для промов політиків і чиновників.

При цьому міністр розкритикувала представників місцевої влади за те, що вони не вміють використовувати кошти, які держава виділила на створення нового освітнього середовища.

Раніше повідомлялося, що голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко зобов'язав всі навчальні заклади області щодня починати перші уроки з гімну України і хвилини мовчання.