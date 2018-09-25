Гривня подорожчала на міжбанку



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Нацвалюта зміцнюється до долара та євро

25 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,03-28,05 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,03-28,05 гривні;

Євро - 33,03-33,05 гривні;

Російський рубль - 0,4260-4266 гривні.

Зазначимо, 25 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:35 встановилися на рівні 28,05-28,07 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановившийого на 25 вересня на рівні 28,11 гривні.

24 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,06-28,09 гривні за долар.