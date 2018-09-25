  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Гривня подорожчала на міжбанку

    • Розсилка
    Гривня подорожчала на міжбанку

    Нацвалюта зміцнюється до долара та євро

    25 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,03-28,05 гривні за долар.

    Про це повідомляє Finance.ua.

    На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

    • Долар США - 28,03-28,05 гривні;
    • Євро - 33,03-33,05 гривні;
    • Російський рубль - 0,4260-4266 гривні.

    Зазначимо, 25 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:35 встановилися на рівні 28,05-28,07 гривні за долар.

    Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановившийого на 25 вересня на рівні 28,11 гривні.

    24 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,06-28,09 гривні за долар.

     

    Читайте також
    Національний банк курс валют гривня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ