Гривня продовжує зміцнюватись на міжбанку
- Сьогодні, 18:04
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Доллар продають і купують вже менше ніж за 27 грн
12 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,79-26,83 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
- Долар США - 26,79-26,83 гривні;
- Євро - 32,85-32,90 гривні;
- Російський рубль - 0,4619-0,4629 гривні.
Раніше повідомлялося, що 12 лютого Національний банк вийшов на міжбанк з пропозицією купівлі валюти і поповнив золотовалютні резерви на 49,9 мільйона доларів за середньозваженим курсом 26,8487 гривні.
12 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:10 встановилися на рівні 26,79-26,83 гривні за долар.