Гривня продовжує зміцнюватись на міжбанку

Доллар продають і купують вже менше ніж за 27 грн

12 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,79-26,83 гривні за долар. Про це повідомляє Finance.ua. На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними: Долар США - 26,79-26,83 гривні; Євро - 32,85-32,90 гривні; Російський рубль - 0,4619-0,4629 гривні. Раніше повідомлялося, що 12



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Доллар продають і купують вже менше ніж за 27 грн

12 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,79-26,83 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,79-26,83 гривні;

Євро - 32,85-32,90 гривні;

Російський рубль - 0,4619-0,4629 гривні.

Раніше повідомлялося, що 12 лютого Національний банк вийшов на міжбанк з пропозицією купівлі валюти і поповнив золотовалютні резерви на 49,9 мільйона доларів за середньозваженим курсом 26,8487 гривні.

12 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:10 встановилися на рівні 26,79-26,83 гривні за долар.