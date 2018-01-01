  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Гривня продовжує зміцнюватись на міжбанку

    Доллар продають і купують вже менше ніж за 27 грн
    12 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,79-26,83 гривні за долар. Про це повідомляє Finance.ua. На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними: Долар США - 26,79-26,83 гривні; Євро - 32,85-32,90 гривні; Російський рубль - 0,4619-0,4629 гривні. Раніше повідомлялося, що 12
    • Сьогодні, 18:04
    • Розсилка

    Доллар продають і купують вже менше ніж за 27 грн

    12 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,79-26,83 гривні за долар.

    Про це повідомляє Finance.ua.

    На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

    • Долар США - 26,79-26,83 гривні;
    • Євро - 32,85-32,90 гривні;
    • Російський рубль - 0,4619-0,4629 гривні.

    Раніше повідомлялося, що 12 лютого Національний банк вийшов на міжбанк з пропозицією купівлі валюти і поповнив золотовалютні резерви на 49,9 мільйона доларів за середньозваженим курсом 26,8487 гривні.

    12 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:10 встановилися на рівні 26,79-26,83 гривні за долар.

     

    Читайте також
    курс валют гривня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ