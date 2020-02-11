«Ошукані українці» хочуть заборонити партію «Слуга народу» (документ) документ



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Делегати на з'їзді партії «Слуга народу».

Громадська організація, заснована кандидаткою від партії Зеленського, тепер вимагає заборонити цю політичну силу

Громадська організація «Ошукані українці» судиться з Міністерством юстиції через діяльність політичної партії «Слуга народу».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Окружного адміністративного суду Києва від 5 лютого.

Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін’юсту щодо нездійснення контролю за діяльністю партії «Слуга народу» в частині дотримання нею статуту і Закону «Про політичні партії в Україні». Крім цього, ГО хоче зобов’язати Міністерство юстиції звернутись до адміністративного суду із позовом про заборону діяльності політичної партії «Слуга народу».

Окружний адмінсуд призначив розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

Дані з судового реєстру

За даними аналітичної системи Youcontrol, громадську організацію «Ошукані українці» створено 28 січня 2020 року. Співзасновниками ГО виступили мешканці Черкаської області Олександр Миколайович Литвин (він же керівник організації) і Наталія Олександрівна Д’яченко. Прізвище та ім’я останньої повністю співпадають з кандидатом від партії «Слуга народу», яка на позачергових виборах до Верховної Ради балотувалася у 198 окрузі (Черкаська область). Однак програла самовисуванцю Сергію Рудику з різницею 1015 голосів.

Як повідомляв раніше «Главком», Мін'юст просить суд анулювати реєстрацію 35 політичних сил. Серед кандидатів на ліквідацію, зокрема, політичні партії «Трудова Україна», «Організація Українських Націоналістів», «Громадянська «Партія Пора», «Соціал-демократична партія України», «Блок опозиційних сил» та інші.