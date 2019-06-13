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    Громадський бюджет Києва: експерти розповіли про досягнення і проблеми

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    Громадський бюджет Києва: експерти розповіли про досягнення і проблеми

    Якого характеру проєкти подають кияни?

    13 червня в прес-центрі ІА «Главком» (Київ, вул. Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція: «Громадський бюджет Києва: досягнення і проблеми».

    Запрошені гості: Артем Стельмашов, начальник відділу з питань місцевого самоврядування та член міської робочої групи з питань Громадського бюджету; Ірина Щиголь, аналітик.

    Учасники заходу аналізуватимуть роботу чотирьох років Громадського бюджету, які успіхи програми, чи зростає кількість тих, хто голосує, якого характеру проєкти подають кияни, які недоліки, проблеми і труднощі виникають у процесах.

    Раніше повідомлялося, що 6 червня завершилося голосування за проєкти Громадського бюджету-2020. За попередніми даними, у рамках Громадського бюджету визначено рекордну кількість проектів-переможців – 559.  

    Загалом цьогоріч до голосування було допущено 1578 проєктів. На сайті проголосувало 191 712 осіб, віддавши за вподобані проєкти 654 651 голосів.

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