США озвучили жорстку заяву щодо кадрових змін у керівництві «Нафтогазу»

У Держдепі вказали на ігнорування українським урядом «справедливої та прозорої практики корпоративного управління»

Офіційний Вашингтон висловив «глибоке занепокоєння» у зв’язку з останніми діями українського уряду щодо зміни керівництва ВАТ «Нафтогаз України», назвавши це «розважливим кроком» із використанням лазівки в процедурних правилах.

Про це заявив у четвер на самому початку брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс.

«Ми глибоко занепокоєні останніми діями українського Кабінету Міністрів щодо маніпуляції чинними правилами, щоби розпустити Наглядову раду, а також змістити керівництво провідної енергетичної компанії України», – заявив представник Держдепартаменту США.

Він назвав це «розважливим кроком із використанням процедурної лазівки з метою витіснення поважних експертів із рад (директорів – ред.) кількох ключових державних підприємств».

Прайс також підкреслив, що ці дії вказують на ігнорування українським урядом «справедливої та прозорої практики корпоративного управління й ускладнюють тривалі зусилля з реформування енергетичного сектору України та покращення інвестиційного клімату».

Водночас речник Держдепартаменту США підкреслив, що це – лише останній приклад ігнорування в Україні найкращих практик. За його словами, це створює ризик для економічного прогресу в Україні.

«Ми продовжимо підтримувати Україну та зміцнювати її інституції, в тому числі розвивати демократичні інститути та реформи корпоративного управління, однак українські лідери також повинні виконувати свою частину (роботи – ред.)», – наголосив офіційний представник адміністрації США.

Зазначимо, Кабмін відреагував на скандал навколо звільнення Коболєва.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

Кабінет міністрів заявив, що офіційною причиною звільнення Коболєва стала його незадовільна робота.

У свою чергу Коболєв заявив, що дізнався про своє звільнення із новин та відповідної заяви не писав.

НАК «Нафтогаз України» відреагував на звільнення Коболєва. У компанії заявили, що рішення Кабінету міністрів є «юридичною маніпуляцією» та демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами.

За інформацією Bloomberg, звільнення Коболєва ускладнить переговори України з МВФ.

Раніше виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко написав листа на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в якому запропонував прем'єру звільнити керівника НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, а разом із ним – й усіх членів наглядової ради державної компанії.

Напередодні «Нафтогаз» відзвітував про мільярдні збитки у 2020 році.

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Джерело: Укрінформ