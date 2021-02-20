Обікрали бюджет на 0,5 млрд. Нардеп озвучив головні схеми махінацій при відшкодуванні ПДВ

Тимчасова слідча комісія виявила крадіжки ПДВ з бюджету

Тимчасова слідча комісія виявила понад 500 млн грн неправомірного відшкодування ПДВ з бюджету протягом 2019 – початку 2020 року. Про це повідомив під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) народний депутат Іван Крулько, голова ТСК з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини держбюджету за січень 2019 року – березень 2020 року.

«Ми знайшли щонайменше 500 млн грн, які були віддані прямо із бюджету у вигляді відшкодування ПДВ протягом 2019-першого кварталу 2020 року. А це не просто не сплата податків до державного бюджету, а прямі крадіжки з держбюджету через різного роду схеми, які стають можливі через недопрацювання контролюючих органів», – зауважив Іване Крулько.

Під час засідання ТСК парламентарій озвучив найбільш поширені схеми, за якими неправомірно відшкодовується ПДВ і звернув увагу на них контролюючих органів.

«Найбільш поширена схема – придбання сільгосппродукції без легального джерела походження з подальшим експортом. Наприклад, підприємство здійснює експорт зернових (експортні операції не обкладаються ПДВ), а податковий кредит формується по ланцюгу від «скрутчиків». У цій схемі і платники-«скрутчики», і безпосередній постачальник визнані податківцями ризиковими, але чомусь уже після повернення бюджетного відшкодування! Подали на відшкодування незаконні документи за 2019 і перший квартал 2020 року – і держава заплатила гроші прямо з бюджету», – розповів парламентарій.

Досить поширеними також є схеми:

відшкодування ПДВ підприємствам і організаціям громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які мають право на застосування нульової ставки з ПДВ до операцій з постачання товарів, що безпосередньо виготовляються ними;

відшкодування ПДВ по операціях з придбання товарів (як імпорт, так і на митній території), які надалі не реалізовуються;

штучне завищення вартості основних засобів з використанням в ланцюгах постачання схемного податкового кредиту.

Резюмуючи, голова ТСК зауважив, що комісія триматиме на контролі ці питання і хоче почути від ДПС, чи включено у план-графік документальних перевірок на 2021 рік перелік платників, які скористались податковою вигодою за 2019 рік і підлягають відпрацюванню з боку ДПС, за попереднім звітом ТСК.