Гройсман на всю країну похвалився міцною родиною і показав ніжне фото з дружиною



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Володимир та Олена Гройсмани

Володимир Гройсман 23 роки у шлюбі з дружиною Оленою

Колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні, 8 липня, в Міжнародний день сім’ї похвалився міцною родиною і оприлюднив в соцмережах світлину із дружиною Оленою.

«Свою сім’ю з Оленою ми створили 23 роки тому. Родина та наші діти роблять нас по-справжньому щасливими і відповідальними. Хочу, щоб вся Україна була країною міцних родин і щасливих дітей. Бережіть одне одного!», – написав Гройсман в своєму Фейсбуці.

Володимир Гройсман разом з дружиною виховують трьох дітей: двох доньок — Крістіну та Юлію і сина Давіда.

Раніше повідомлялося, що колишній прем’єр-міністр Володимир Гройсман в День матері згадав про маму в соцмережах і опублікував спільне фото. Вона пішла із життя в 2000 році, у віці 49 років, працювала вчителькою.