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    Гройсман пояснив, чому Україна не може розірвати залізничне сполучення з РФ

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    Прем'єрміністр України Володимир Гройсман - Гройсман пояснив, чому Україна не може розірвати залізничне сполучення з РФ
    Прем'єрміністр України Володимир Гройсман

    Прем’єр України заявив про неможливість припинення сполучення з Росією

    Прем'єрміністр Володимир Гройсман заявив, що Україна поки не може розірвати залізничне сполучення з Росією через транзитні зобов’язання перед ЄС.

    Про це він заявив в ефірі каналу «Україна».

    «Розірвати в один момент сполучення між Україною і Росією, в тому числі залізничне, коли йде транзит товарів до Європейського союзу, а ми маємо міжнародні зобов’язання перед ЄС в рамках, в тому числі, Угоди про асоціацію, ми просто не можемо», - сказав прем'єр.

    Водночас він додав, що про відновлення авіасполучення поки не йдеться, оскільки Росія є ворогом.

    «В жодному разі так питання ніхто не розглядає. Ми повинні вводити обмеження, коли Росія напала на Україну. Це наш ворог. Скасовані обмеження можуть бути тільки тоді, коли росіяни вийдуть з території України», - сказав прем'єр.

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