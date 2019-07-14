Гройсман пояснив, чому Україна не може розірвати залізничне сполучення з РФ



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Прем'єрміністр України Володимир Гройсман

Прем’єр України заявив про неможливість припинення сполучення з Росією

Прем'єрміністр Володимир Гройсман заявив, що Україна поки не може розірвати залізничне сполучення з Росією через транзитні зобов’язання перед ЄС.

Про це він заявив в ефірі каналу «Україна».

«Розірвати в один момент сполучення між Україною і Росією, в тому числі залізничне, коли йде транзит товарів до Європейського союзу, а ми маємо міжнародні зобов’язання перед ЄС в рамках, в тому числі, Угоди про асоціацію, ми просто не можемо», - сказав прем'єр.

Водночас він додав, що про відновлення авіасполучення поки не йдеться, оскільки Росія є ворогом.

«В жодному разі так питання ніхто не розглядає. Ми повинні вводити обмеження, коли Росія напала на Україну. Це наш ворог. Скасовані обмеження можуть бути тільки тоді, коли росіяни вийдуть з території України», - сказав прем'єр.