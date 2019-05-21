Гройсман провів зустріч з представниками МВФ



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Глава уряду провів зустріч з місією МВФ

Місія МВФ розпочала свою роботу в Україні

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів зустріч з місією Міжнародного валютного фонду, яка прибула до України.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

«Сьогодні, 21 травня, місія розпочала роботу в Україні. Така співпраця важлива для обох сторін, передусім з огляду на виконання програми реформ, підтримку фінансової стабільності держави та продовження діалогу з іншими партнерами та інвесторами України», — йдеться у повідомленні.

Окрім прем’єра, на зустрічі також була присутня міністр фінансів України Оксана Маркарова.

Зазначимо, що напередодні, 20 травня, Гройсман наголосив на необхідності проведення переговорів президента України Володимира Зеленського з місією МВФ.

«Коли приїжджає місія МВФ, вона завжди планує перегляд програми, в якій є 4 підписи: президента України, прем`єр-міністра України, міністра фінансів і голови Національного банку. Я можу вам сказати, що президент має зараз провести переговори з МВФ, визначитися про параметри перегляду програми, і коли президент домовиться про новий перегляд — він про це повідомить», — повідомив Гройсман в ефірі одного з українських телеканалів.