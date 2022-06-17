Грозові дощі та похолодання: прогноз погоди в Україні на 17 червня

Атмосферний фронт принесе грозові дощі та похолодання у деякі регіони України

За прогнозом синоптиків, 17 червня у більшості областей України буде сухо та хмарно з комфортною температурою повітря, проте, із заходу прийде атмосферний фронт й принесе грозові дощі у західні регіони держави. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, 17 червня дощ очікується у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Луцькій, Львівській, Ужгородській, а також Чернігівській областях.

Температура повітря в західній частині країни буде до 25 градусів вдень, а вночі — до 14. На півночі України очікується до 26 градусів вдень та до 14 вночі.

У центральній частині вдень стовпчики термометрів піднімуться до 26 градусів, а на ніч впадуть до 13. На півдні вдень 17 червня буде до 27 градусів. На ніч температура повітря впаде до 15.

У східних областях очікується до 26 градусів та до 13 вночі.

У Києві хмарна погода протримається протягом усього дня. Вдень піде дрібний дощ, але ближче до вечора він має затихнути. Температура вдень сягне +24 градуси, вночі до +15 градусів.