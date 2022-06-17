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    Новини

    Грозові дощі та похолодання: прогноз погоди в Україні на 17 червня

    Погода на 17 червня: більшість областей накриють дощі - Грозові дощі та похолодання: прогноз погоди в Україні на 17 червня
    Погода на 17 червня: більшість областей накриють дощі
    фото: glavcom.ua

    Атмосферний фронт принесе грозові дощі та похолодання у деякі регіони України

    За прогнозом синоптиків, 17 червня у більшості областей України буде сухо та хмарно з комфортною температурою повітря, проте, із заходу прийде атмосферний фронт й принесе грозові дощі у західні регіони держави. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, 17 червня дощ очікується у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Луцькій, Львівській, Ужгородській, а також Чернігівській областях.

    Температура повітря в західній частині країни буде до 25 градусів вдень, а вночі — до 14. На півночі України очікується до 26 градусів вдень та до 14 вночі.

    У центральній частині вдень стовпчики термометрів піднімуться до 26 градусів, а на ніч впадуть до 13. На півдні вдень 17 червня буде до 27 градусів. На ніч температура повітря впаде до 15.

    У східних областях очікується до 26 градусів та до 13 вночі.

    У Києві хмарна погода протримається протягом усього дня. Вдень піде дрібний дощ, але ближче до вечора він має затихнути. Температура вдень сягне +24 градуси, вночі до +15 градусів.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Грозові дощі та похолодання: прогноз погоди в Україні на 17 червня