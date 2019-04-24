Пашинський: Після мовного закону Рада займеться законом про реформу ВПК



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«Укроборонпрому» був створений Януковичем у 2011 році заради контролю корупційних потоків, - нардеп

Група депутатів зареєструвала законопроект стосовно запровадження принципів прозорості щодо закупівель у військово-промисловому комплексі - Пашинський

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони пропонує одразу після ухвалення мовного закону підтримати законопроект №10248 про внесення докорінних змін в діяльність військово-промислового комплексу країни. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, народний депутат Сергій Пашинський.

«Я неодноразово публічно робив заяви, що створення у 2011 році Януковичем «Укроборонпрому» - це був неправильний крок. І не тільки тому, що він був створений заради контролю корупційних потоків, а ще й тому, що вперше в історії державного управління органу, що господарює дали функцію контролю над самим собою. Саме тому група депутатів, членів комітету з нацбезпеки після низки консультацій з закордонними партнерами, експертами розробила та зареєструвала законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження принципів прозорості щодо закупівель у ВПК», — заявив нардеп.

«На Погоджувальній раді законопроект був визначений, як пріоритетний і одразу після ухвалення мовного закону він буде ухвалений до порядку денного і буде розглянутий за основу», — заявив голова комітету з нацбезпеки.

Пашинський вважає, законопроект №10248 не менш революційний, ніж закон про національну безпеку, оскільки він запроваджує принципи внутрішньої конкуренції та дозволить суспільству контролювати закупівлі у сфері ВПК.