Гуайдо заборонили займати державні посади



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Підконтрольний Ніколасу Мадуро уряд заборонив Гуайдо займати держпосади протягом 15 років

Уряд підконтрольний Ніколасу Мадуро заборонив лідеру венесуельської опозиції Хуану Гуайдо, якого світові лідери визнали тимчасовим президентом країни, обіймати державні посади протягом 15 років.

Про це повідомляє АР.

Агентство повідомляє, що підконтрольний Мадуро уряд пояснив своє рішення наявністю порушень у фінансових документах Гуайдо.

Таким чином, Гуайдо відкликаний з посади голови Національного зборів Венесуели.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо анонсував нову акцію за повалення президента країни Ніколаса Мадуро на початку квітня. За його словами, 6 квітня стартує підготовчий етап акції «Операція Свобода», яка спрямована на «припинення узурпації у Венесуелі і відсторонення Мадуро від влади».

Як відомо, 27 березня президент США Дональд Трамп заявив, що російські військові повинні покинути Венесуелу.

Нагадаємо, раніше до Венесуели прибули два літаки з російськими військовими.

У Венесуелі заявляють, що російські військовослужбовці прибули до Каракаса, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії.

Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію «припинити свою неконструктивну поведінку», яка полягає у підтримці президента Венесуели Ніколаса Мадуро.



