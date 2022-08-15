На Луганщині окупанти планують зносити сотні пошкоджених будинків

Окупаційна влада Сєвєродонецька обстежує будинки, які непридатні для проживання

На території тимчасово окупованої Луганщини рашисти зносять пошкодженні житлові будинки. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, у захоплених Росією містах Луганщини люди поступово зневірюються в окупаційній владі. Жителі Сєверодонецька більше місяця тому віддали свої персональні дані в обмін на обіцянку відновити житлові приміщення.

«Втім, досі ніхто не прийшов навіть для обстеження. В багатьох багатоповерхівках міста пробито дах, вибито вікна, не кажучи вже про відсутність деяких стін. А перші примхи погоди дають про себе знати – нетривалий літній дощ перетворив життя містян в катастрофу. Важко уявити, що буде восени, за два тижні», – написав Гайдай.

Окупаційна влада Сєвєродонецька, за свідченнями місцевих мешканців, обстежує будинки, які непридатні для проживання, та складає списки тих, що підлягають знесенню. Вже визначено понад сотню багатоповерхівок, які підлягають знесенню. Замість підготовки до опалювального сезону окупанти займаються знесенням пошкоджених будинків, «щоб потім показувати політикам з Росії картинку квітучого міста».

Нагадаємо, 24 червня українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька. У місті до самого кінця тривали вуличні бої. Також гвардійці показали відео боїв за Сєвєродонецьк та Рубіжне.