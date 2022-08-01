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ЗСУ ліквідували «вагнерівця», який воював у Сирії

Мар’яна Мигаль
Вчора, 12:02 glavcom.ua
ЗСУ ліквідували «вагнерівця», який воював у Сирії
фото: Анатолій Штірліц

Окупант з рук президента Асада отримував найвищу сирійську «нагороду»

Збройні сили України ліквідували російського найманця Сергія Кононова із приватної військової компанії «Вагнера». Вісім років тому він засвітився серед бойовиків на Донбасі, також був учасником багатьох військових конфліктів, зокрема в Сирії та Лівії. Про це повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан (Штірліц).

Військовий виклав фото ліквідованого загарбника. Йдеться про командира батальйону найманців «Вагнера», які воювали в Україні в складі 331-го Костромського полку (в/ч 71211) повітряно-десантних військ РФ.

У 2014 році Кононов добровольцем поїхав на Донбас, брав участь у боях за 32-й блокпост, командував мінометним підрозділом розвідки окупантів.

У 2015-му він був командиром «уральської роти спецназу», яка воювала в бригаді «Привид» українського колабораціоніста з Росією, військового діяча маріонеткової «ЛНР» Олексія Мозгового, а потім – у «ДНР».

Згодом у складі ПВК «Вагнера» росіянин воював у Сирії та Лівії – «брав» Пальміру, був учасником боїв за Латакію, Алеппо та Дар'а.

Загалом у нього було чотири відрядження на Донбас і по три до Сирії та Лівії. У росЗМІ похвалилися, що окупант «особисто з рук президента Асада отримував найвищу сирійську нагороду».

«Майор Сергій Кононов зробив «крок доброї волі» – офіційно денацифікувався та демілітаризувався. Слава нації, смерть ворогам!» – відповів на це український офіцер Штефан.

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 200 окупантів. Всього від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже понад 41 тис. своїх військових. 

Теги: війна ЗСУ

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