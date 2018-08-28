Хакери атакували сайт Центробанку Іспанії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проблеми із доступом до веб-сторінки банку спостерігаються ще з неділі

Сайт Банку Іспанії піддався хакерській атаці, в результаті чого 27 серпня він виявився недоступний для користувачів.

Про це повідомила газета ABC.

За даними видання, проблеми із доступом до веб-сторінки спостерігаються ще з неділі, технічна служба продовжує працювати, щоб усунути наслідки злому. Джерела розповіли, що мета кібернападів, мабуть, полягала саме в тому, щоб вивести сайт Центробанку з ладу.

Відзначається, що хакерська атака не завдала серйозного збитку сайту і його базам даних, також немає ризику витоку будь-якої інформації.

Винуватці злому поки не встановлені, проте, за деякими даними, вони можуть мати зв'язок із хакерською групою Anonymous.

Раніше повідомлялося, що російські хакери спробували здійснити злом електронної пошти помічників Вселенського патріарха Варфоломія.

Джерело: УНН