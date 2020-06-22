Хакери на Харківщині «чистили» банківські картки громадян США, ЄС та України



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Ділки обкрадали банківські картки українців та іноземців Фото: СБУ

До складу групи входило 15 зловмисників

У Харківській області Служба безпеки України заблокувала протиправну діяльність групи осіб, які використовували спеціальні технічні засоби для викрадення грошей з банківських карток громадян України, США та ЄС. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«На Харківщині контррозвідники та слідчі Служби безпеки України викрили угруповання, учасники якого викрадали гроші з банківських карток через втручання у роботу банківських систем. За попередньою версією слідства, до складу групи входило 15 зловмисників. Хакери використовували шкідливе програмне забезпечення, через яке викрадали реквізити банківських електронних рахунків громадян США, Європи, України та їхні персональні дані», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, через електронні платіжні сервіси, у тому числі заборонені в Україні російські, вони переводили викрадені гроші на власні рахунки у вітчизняних та банках РФ і привласнювали.

У межах розпочатого слідчими СБУ кримінального провадження правоохоронці провели у Харкові 16 обшуків за місцем роботи хакерського центру та за місцями проживання фігурантів.

Повідомляється, що під час слідчих дій виявлено більш ніж 40 одиниць комп’ютерної техніки із фотографіями і реквізитами закордонних банківських карток та іншими доказами використання шкідливих програм. Також вилучено банківські картки, готівку та цінності на понад 12 мільйонів гривень, документи на рухоме та нерухоме майно в Україні й за кордоном.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення членам групи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних засобів, а також їх розповсюдження, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх осіб, причетних до оборудок.