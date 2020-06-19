  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В академії СБУ на коронавірус захворіли курсанти

    • Розсилка
    <span>Національна академії СБУ розташована у Києві</span> - В академії СБУ на коронавірус захворіли курсанти
    Національна академії СБУ розташована у Києві

    ЗМІ пишуть про 27 підтверджених випадків зараження курсантів академії СБУ

    У Національній академії СБУ виявили спалах коронавірусу Covid-19. Захворіли курсанти академії, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресцентр СБУ в п'ятницю, 19 червня.

    «Уперше інфекція була діагностована в одного з них після спілкування з родичами. У курсантів, які контактували з хворим, також виявлений вірус Covid-19. Всі вони ізольовані», - йдеться в повідомленні.

    Стверджується, що стан здоров'я пацієнтів задовільний, перебіг хвороби у всіх курсантів легкий.

    «Вони перебувають під цілодобовим контролем. За необхідності проводяться додаткові лабораторні та інструментальні обстеження. Жодного випадку ускладненого перебігу хвороби не зафіксовано», - розповіли в СБУ.

    Усім іншим курсантам проводиться додаткове тестування. Зараз вони перебувають на обсервації.

    «Ситуація знаходиться під контролем керівництва Служби. Дотримання вимог обсервації і постійний медичний моніторинг забезпечують фахівці Військово-медичного управління СБУ. В Академії посилено контроль за дотриманням маскового режиму, соціального дистанціювання, проводиться безконтактний температурний скринінг, дезінфекція та бактерицидне опромінення приміщень», - додали в СБУ.

    У свою чергу ЗМІ пишуть вже про 27 підтверджених випадків зараження курсантів академії СБУ.

    Як відомо, в Україні три дні фіксують рекордну кількість нових випадків коронавірусу. Також стало відомо, що з'явилися передумови для посилення карантину в Україні.

    Станом на сьогоднішній день в Олександрівській лікарні Києва значно збільшилася кількість пацієнтів із коронавірусом. Особливий приріст хворих медики фіксують у реанімаціях. 

    Як повідомлялося, станом на ранок 19 червня, у Києві підтверджено 4176 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 92 особи.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      34984
    • Хворіють
      17966
    • Одужали
      16033
    • Померли
      985

    Загалом в Україні 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок, це на 92 випадки більше, ніж учора (829). 

     Читайте також: 

    СБУ статистика хвороби кияни інфекція столиця вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ