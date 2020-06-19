В академії СБУ на коронавірус захворіли курсанти



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Національна академії СБУ розташована у Києві

ЗМІ пишуть про 27 підтверджених випадків зараження курсантів академії СБУ

У Національній академії СБУ виявили спалах коронавірусу Covid-19. Захворіли курсанти академії, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресцентр СБУ в п'ятницю, 19 червня.

«Уперше інфекція була діагностована в одного з них після спілкування з родичами. У курсантів, які контактували з хворим, також виявлений вірус Covid-19. Всі вони ізольовані», - йдеться в повідомленні.

Стверджується, що стан здоров'я пацієнтів задовільний, перебіг хвороби у всіх курсантів легкий.

«Вони перебувають під цілодобовим контролем. За необхідності проводяться додаткові лабораторні та інструментальні обстеження. Жодного випадку ускладненого перебігу хвороби не зафіксовано», - розповіли в СБУ.

Усім іншим курсантам проводиться додаткове тестування. Зараз вони перебувають на обсервації.

«Ситуація знаходиться під контролем керівництва Служби. Дотримання вимог обсервації і постійний медичний моніторинг забезпечують фахівці Військово-медичного управління СБУ. В Академії посилено контроль за дотриманням маскового режиму, соціального дистанціювання, проводиться безконтактний температурний скринінг, дезінфекція та бактерицидне опромінення приміщень», - додали в СБУ.

У свою чергу ЗМІ пишуть вже про 27 підтверджених випадків зараження курсантів академії СБУ.

Як відомо, в Україні три дні фіксують рекордну кількість нових випадків коронавірусу. Також стало відомо, що з'явилися передумови для посилення карантину в Україні.

Станом на сьогоднішній день в Олександрівській лікарні Києва значно збільшилася кількість пацієнтів із коронавірусом. Особливий приріст хворих медики фіксують у реанімаціях.

Як повідомлялося, станом на ранок 19 червня, у Києві підтверджено 4176 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 92 особи.

Коронавірус в Україні

Всього 34984

Хворіють 17966

Одужали 16033

Померли 985

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Загалом в Україні 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок, це на 92 випадки більше, ніж учора (829).

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