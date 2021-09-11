Міністр юстиції хоче перевірити на поліграфі власників ЗМІ

Малюська заявив про тіньові зарплати, які платяться в конвертах великим медіа-зіркам

Міністр юстиції України Денис Малюська запропонував власникам медіа-компаній пройти перевірку на детекторі брехні і відповісти на запитання, чи виплачують вони тіньові зарплати. Про це сказав Малюська на конференції YES Brainstorming в Києві в суботу, передає «Інтерфакс-Україна».

«Я запропонував би провести спільну зустріч всіх медіа-компаній України зі мною, і зі спеціальним обладнанням, яке б перевірило, говоримо ми правду чи ні», – сказав Малюська.

Міністр зазначив, що медіа-бізнес міг би бути хорошим і прибутковим бізнесом в Україні.

«Але що я бачу - це тіньові зарплати, які платяться в конвертах великим медіа-зіркам, і дуже мало зарплат, задекларованих і записаних державною податковою інспекцією», – пояснив він.

YES Brainstorming організована Ялтинською Європейською Стратегією (YES) і фондом Віктора Пінчука.

Раніше міністр юстиції України Денис Малюська оприлюднив рейтинг ефективності і якості українських в'язниць.