Харчування школярів на Волині. Із тендеру на 119 млн 20% витратять на документи

На Волині деяких школярів годуватимуть по 40 грн. на день. Торік на харчування витрачали 20 грн на день

Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА Волинської області 5 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Рамедас Україна» харчування для дітей-чорнобильців на 118,50 млн грн. без ПДВ. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч школярів, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, у 113 школах району на територіях радіоактивного забруднення годуватимуть по 39-40 грн. на день. Ця фірма годувала їх торік по 20-21 грн.

Замовник використовував незвичайні нецінові критерії оцінки пропозицій. Власне ціна «важила» 80%, а решта 20% припадало на наявність експлуатаційного дозволу (10%) та акту обстеження потужностей (10%). Відсутність цих документів давала учаснику 0%.

Експлуатаційний дозвіл мав бути виданий Держпродспоживслужбою учаснику як оператору ринку, що провадить діяльність зі зберігання харчів на складі. Акт обстеження потужностей мав бути складений за результатами проведення планової або позапланової перевірки стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти за 2020 рік та виданий учаснику територіальним органом Держпродспоживслужби. Акт мав підтверджувати відсутність фактів порушення.

Замовник розповів, що в Україні поширені харчові отруєння в школах, тому він вважає вимогу акту за 2020 рік логічною. Водночас інші учасники тендеру вважають таку вимогу дискримінаційною, а нецінові критерії – протиправними.

Засновниця «Ліги антитрасту» Агія Загребельська нагадала, що наприкінці 2019 року депутати внесли зміни до Закону «Про публічні закупівлі» та, фактично, дозволили замовникам застосовувати будь-які критерії оцінки будь-коли. Така широка дискреція є ризикованим кроком та використовуватиметься недобросовісними замовниками для закупівлі товарів за необґрунтовано завищеною ціною.

«Цей кейс – черговий тому доказ. Якщо б така вимога була не в критеріях оцінки, а у обов’язкових вимогах тендерної документації, цілком ймовірно, що учасник, оскарживши її до Тендерної колегії АМКУ, здобув би перемогу. Боротися ж з подібною дискримінацією в нецінових критеріях – важче. Тому бізнес не ризикує зайвий раз грошима для внесення плати за подання скарги, що призводить до зниження конкуренції на закупівлях та перевитрачання бюджетних коштів», – розповіла Загребельська.

Столичною фірмою «Рамедас Україна» володіє і керує Ярослав Буряков із Шепетівки на Хмельниччині. Він був ФОПом і володіє столичним ТОВ «Контракт Б» разом із Євгенієм Буряковим.

За даними системи «YouControl», раніше засновницею і директоркою «Рамедас Україна» була киянка Тетяна Довбуш. До того директором був Микола Лесечко, засновником – компанія «Rамеdаs» (Литва), а кінцевими бенефіціарами – литовці Лаурінас Шуляускас і Віталіус Бесакіркас.

Усього з 2018 року переможець отримав державних підрядів на суму 272,63 млн грн.