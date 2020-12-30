Харківська міськрада звернеться до Ради щодо нових виборів мера

Вибори мера Харкова мають бути призначені у 90-денний термін після дострокового припинення повноважень міського голови

31 грудня – останній день подачі до парламенту звернення про вибори мера Харкова, – Терехов

Харківська міська рада звернеться у четвер, 31 грудня, до парламенту щодо призначення нових виборів мера. Про це сказав секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, який зараз виконує обов'язки мера Харкова, на брифінгу після сесії.

«У нас є 15 днів за законом (з моменту смерті Харківського міського голови Геннадія Кернеса - ред.). Юристи вже готують відповідне звернення. Завтра я його підпишу і воно буде направлене до Верховної Ради. До речі, 31 грудня – останній день подачі відповідної заяви», ─ зазначив Терехов.

Секретар міськради не відповів на запитання, чи балотуватиметься на посаду мера: «Коли будуть призначені вибори, тоді ви побачите все - хто буде висуватися, як, коли».

«Питаєте, що я думаю про намір Михайла Добкіна балотуватися на цю посаду? А чому я маю думати? Нехай він думає», ─ додав Терехов.

Як повідомлялося, Верховна Рада має у 90-денний термін після дострокового припинення повноважень міського голови розглянути клопотання про призначення позачергових виборів, однак ця процедура в Україні іноді не виконувалася протягом кількох років.

Нагадаємо, заступник голови фракції «Слуга народу» в парламенті Олександр Корнієнко заявив, що вибори мера Харкова можуть відбутися або в останню неділю березня, або в останню неділю жовтня.

Обраний втретє мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав ймовірних кандидатів на посаду мера Харкова.