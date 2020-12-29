У Харкові водій і пасажири хотіли викинути пенсіонера з маршрутки (відео)

Інцидент стався в харківській маршрутці №209

У Харкові водій маршрутки та пасажири намагалися виштовхати із салону літнього чоловіка, повідомляється на Telegram-каналі «Труха Харків».

Інцидент стався в маршрутці №209. Чоловік зайшов у салон останнім. Водія роздратувало те, що він не сів, а стояв поруч зі своїм місцем. Пасажир не міг це зробити через стан свого здоров'я, про що сказав водію маршрутки.

Проте водій почав лаятися на чоловіка й попросив іншого пасажира допомогти виштовхати його на вулицю. Ніхто з пасажирів не заступився за літню людину. Навпаки, вони кричали й бажали чоловіку смерті.

Зрештою пенсіонер змушений був сісти.

Нагадаємо про інші інциденти, які трапилися в українських маршрутках. Наприклад, у Києві водій транспортного засобу зламав пасажиру ногу. А в Дніпрі вся маршрутка одягала маску на пасажирку, яка гучно кашляла.

В Одесі водій маршрутки напав на пасажира, який розрахувався за проїзд дрібними монетами.

А ось в Миколаєві правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину через конфлікт із водієм маршрутки.