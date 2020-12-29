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    У Харкові водій і пасажири хотіли викинути пенсіонера з маршрутки (відео)

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    На фото: водій маршрутки - У Харкові водій і пасажири хотіли викинути пенсіонера з маршрутки (відео)
    На фото: водій маршрутки

    Інцидент стався в харківській маршрутці №209

    У Харкові водій маршрутки та пасажири намагалися виштовхати із салону літнього чоловіка, повідомляється на Telegram-каналі «Труха Харків».

    Інцидент стався в маршрутці №209. Чоловік зайшов у салон останнім. Водія роздратувало те, що він не сів, а стояв поруч зі своїм місцем. Пасажир не міг це зробити через стан свого здоров'я, про що сказав водію маршрутки.

    Проте водій почав лаятися на чоловіка й попросив іншого пасажира допомогти виштовхати його на вулицю. Ніхто з пасажирів не заступився за літню людину. Навпаки, вони кричали й бажали чоловіку смерті.

    Зрештою пенсіонер змушений був сісти.

    Нагадаємо про інші інциденти, які трапилися в українських маршрутках. Наприклад, у Києві водій транспортного засобу зламав пасажиру ногу. А в Дніпрі вся маршрутка одягала маску на пасажирку, яка гучно кашляла. 

    В Одесі водій маршрутки напав на пасажира, який розрахувався за проїзд дрібними монетами.

    А ось в Миколаєві правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину через конфлікт із водієм маршрутки.

    Теги: Харків пенсіонери водій транспорт
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