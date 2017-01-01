Харківським терористом виявився екстрасенс, у якого «проблеми з головою»

Екстрасенс пророкував вибух трубопроводу в Балтійському морі

Терористом, який 30 грудня захопив заручників у відділенні пошти у Харкові, виявився 40-річний житель міста Володимир Безух. Психолог Вадим Безуглий, який спілкувався із Безухом під час операції зі звільнення заручників, детальніше розповів про утримувача, передає «МедіаПорт». За його словами, терористом виявився його знайомий по



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Фото: mediaport.ua Захоплене відділення 30 грудня

Екстрасенс пророкував вибух трубопроводу в Балтійському морі

Терористом, який 30 грудня захопив заручників у відділенні пошти у Харкові, виявився 40-річний житель міста Володимир Безух. Психолог Вадим Безуглий, який спілкувався із Безухом під час операції зі звільнення заручників, детальніше розповів про утримувача, передає «МедіаПорт».

За його словами, терористом виявився його знайомий по школі, який мав психічні порушення.

«Я його знаю давно. Можна сказати, більше 20 років. Біда з головою у людини. Це психіатрія, навіть не психологія. Ні, він не в мене спостерігався. Так вийшло, що ми знайомі з ним зі школи, він навчався на рік молодший за мене. Складнощі у нього завжди були з головою, з психікою... Вилились вони ось таким ось чином», - розповів Безуглий журналістам.

«Я йому говорив: Вова, давай припинимо це неподобство. Відповідав він недруковані речі. Повторити це в ефірі непристойно ... Він дуже нетверезий і, судячи з усього, «наздоганяв» там безперервно. Він весь час пив, і поки знаходився в цій гострій фазі, був взагалі неконтактним, потім став трошки приходити в себе, втратив, мабуть, пильність, і закінчилося все, як закінчилося», - відзначив психолог.

Безуглий не зміг сказати детальніше про вимоги утримувача заручників, бо «там складно (було – ред.) що-небудь виокремити». За його словами, злочинець мав галюциногенні марення.

«Достукатися до нього я пробував різними способами. Поки він трохи не заспокоївся, це все було марно. Як тільки він став контактним, став розмовляти, це все закінчилося протягом 10-15 хвилин. Я його умовляв, я говорив з ним строго, я пробував все. Аби його розговорити ... Мені хотілося б вірити, що він заспокоївся завдяки мені, але, швидше за все, перестала діяти горілка, ослабло сп'яніння», - додав психолог.

Водночас у мережі з’явилося відео, на якому Безух називає себе екстрасенсом. На відео він пророкує вибух трубопроводу в Балтійському морі і сибірську виразку в Росії.

Нагадаємо, в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.

Озброєна людина, що захопила відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяла в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей.

На місце події прибули карети швидкої та машина спецпризначенців КОРД.

Близкьо 18 години утримувач звільнив 5 заручників: двох дітей та трьох жінок.

Також з'явилось відео із «пристроєм», яким погрожує терорист.

За фактом події у поштовому відділенні Харкова відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

До переговорів щодо звільнення людей з відділення «Укрпошти» у Харкові залучили батька чоловіка, який взяв заручників.

Близько 20-ї години терориста було затримано, а заручників звільнено. Глава МВС Арсен Аваков оприлюднив фото затриманого харківського терориста.