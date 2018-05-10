Харківський авіазавод-банкрут програв суд на 400 млн грн

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Суд зазначив, що Харківський авіазавод перебуває у процедурі банкротства

Харківський суд зобов'язав авіазавод повернути 15 млн дол. за недоставлений в Казахстан літак.

Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Харківської області від 24 квітня.

Суд розглянув заяву Республіканської державної установи «Військова частина 3656 Національної гвардії Республіки Казахстан», яка вимагала стягнути з Харківського державного авіаційного виробничого підприємства витрачені військовою частиною 15 млн дол. за оплачений, але не доставлений літак Ан-74Т-200А, 900 тис. дол. (3% річних) і 887,4 тис. дол неустойки.

У судовому засідання представник авіазаводу зазначила, що казахська військова частина справді перерахувала 15 млн дол. за угодою від 3 лютого 2014 року. На ці гроші виготовлено частину літака. Однак «у зв'язку з настанням форс-мажорних обставин, боржник не може добудувати літак, у зв'язку з чим було запропоновано заявнику декілька додаткових угод, які не прийняті заявником».

Суд зазначив, що Харківський авіазавод перебуває у процедурі банкротства. З огляду на це від розпорядника майна заводу надійшло повідомлення, що казахська сторона пропустила строк для заявлення конкурсних вимог до боржника, тому борг буде погашатися в шосту чергу.

Представниця заводу надала довідку, що станом на 21 квітня 2018 року готовність літака по збірці - 80%, з придбання ПКІ і матеріалів - 76%, по загальній вартості виготовлення літака - 71%.

Повна ціна літака становить 29,58 млн дол. Відповідно додатку до Договору, остаточна здача-приймання літака мала відбутися в Міжнародному аеропорту міста Алмати Республіка Казахстан у жовтні 2015 року. Суд встановив, що договірні зобов'язання постачальником не виконані. Крім цього, постачальником не підтверджено продовження форс-мажорних обставин.

27 жовтня 2017 року казахська сторона на адресу ХДАВП і для відомості ДК «Укроборонпром» і ДК «Укрспецекспорт» направила повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку та необхідність надання графіка повернення витрачених коштів в розмірі 15 млн дол., а також суми забезпечення виконання договору в розмірі 3% від суми договору, що становить 900 тис. дол.

На це Харківський авіазавод повідомив казахську військову частину, що розірвання угоди не призведе до позитивного результату, та запропонував добудову літака на ДП «Антонов».

Вивчивши докази у справі, колегія суддів постановила задовольнити вимоги Республіканської державної установи «Військова частина 3656 Національної гвардії Республіки Казахстан» частково – стягнути з Харківського авіазаводу 15 млн дол. і 490 тис. грн судового збору. У іншій частині заяви відмовити.

Минулого року прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що Казахстан купив один український літак Ан-74, зроблений у Харкові.

Джерело: Депо