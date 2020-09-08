В Умані відкриється госпіталь для хворих на коронавірус хасидів



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Єврейський Новий рік хасиди відзначатимуть цього року 18 вересня

Усі особи, які контактували з інфікованими паломниками, будуть розміщуватися в спеціальний ізолятор

У місті Умань буде розгорнуто інфекційний госпіталь для прочан-хасидів, які хворіють на коронавірус у легкій формі. Про це повідомляє Управління Держпродспоживслужби в Черкаській області у вівторок, 8 вересня.

Відзначено, що питання обговорювалося на зустрічі чиновників відомства з президентом Міжнародного благодійного фонду ім. Рабі Нахмана Натаном Бен-Нуном, виконавчим директором Сагі Браверман і юристом фонду Іриною Рибницькою.

Відзначається, що для осіб, які контактували з інфікованими паломниками, відкриють ізолятор.

Учасники зустрічі також обговорили питання дотримання паломниками протиепідемічних заходів на могильному комплексі цадика Нахмана, у синагогах і спеціалізованих установах. Йшлося і про інші питання взаємодії з метою забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя під час святкування Рош га-Шана.

У Держпродспоживслужбі нагадали, що станом на 8 вересня в Умані на коронавірус захворіли шестеро хасидів. У всіх легка форма перебігу хвороби. Їх розмістять в одному із спеціально відведених місцевих готелів.

МВС прогнозує, що до Умані цьогоріч приїдуть близько 3000 хасидів. Варто зазначити, що єврейський Новий рік хасиди відзначатимуть цього року 18 вересня.

Нагадаємо, міський голова Умані хоче, щоб хасиди робили тести на коронавірус. За словами Цебрія, необхідність таких заходів він обговорив з головним рабином України. Також влада Умані встановить п’ять пунктів контролю за карантином на час паломництва хасидів.

Напередодні головний рабин України закликав хасидів зробити ПЛР-тести.