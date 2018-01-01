«Хаят Тахрір аш-Шам» взяло відповідальність за збитий російський літак у Сирії

Літак збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу

Джигадистське угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» взяло на себе відповідальність за збиття російського військового літака Су-25 у провінції Ідліб у Сирії. У заяві угруповання вказано, що літак збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу. Про пілота в заяві не згадується. Вдень 3 лютого у Сирії на контрольованій



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Літак збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу

Джигадистське угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» взяло на себе відповідальність за збиття російського військового літака Су-25 у провінції Ідліб у Сирії.

У заяві угруповання вказано, що літак збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу. Про пілота в заяві не згадується.

Вдень 3 лютого у Сирії на контрольованій повстанцями території збили російський штурмовик. Пілот загинув. За одними даними, літак зазнав авіаудару, за іншими — він загорівся при посадці.

Після цього, заявили в Міноборони, російські сили обстріляли з «високоточної зброї» район в провінції Ідліб, де був збитий літак. Внаслідок удару загинули понад 30 бойовиків угруповання «Джабгат-ан-Нусра», яке контролює вказаний район, заявили російські військові.

Назва «Джабгат ан-Нусра» належала джигадистському угрупованню в Сирії, що воювало проти влади президента Башара аль-Асада і проти іншого екстремістського джигадистського угруповання «Ісламська держава». Влітку 2016 року воно оголосило про розрив із ісламістською мережею «Аль-Каїда» і зміну назви на «Джабгат Фатах аш-Шам», а на початку 2017 року припинило самостійне існування, об’єднавшись зі ще кількома схожими джигадистськими силами в нове угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам».

Росія, яка свого часу пропагувала свою боротьбу з «Джабгат-ан-Нусра», продовжує називати його наступника старим іменем.

Російські сили проводять військову операцію в Сирії з осені 2015 року. Кремль офіційно оголосив про підтримку режиму президента Башара Асада і направив до Сирії авіацію, наземні війська і кораблі. Президент Росії Володимир Путін неодноразово заявляв про «виведення» російських військ із Сирії у зв'язку з «виконанням» поставлених бойових завдань. Офіційна російська статистика повідомляє про загибель в Сирії понад 40 російських військовослужбовців.