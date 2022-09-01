Генерал прикордонної служби пояснив, чому Україна перестала будувати «Стіну»

Українсько-російський кордон має довжину понад 2000 кілометрів

Проєкт «Стіна» був поетапним і потребував вирішення великої кількості завдань під час його реалізації. Про це в інтерв’ю виданню LB.ua заявив начальник Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України (2015-2018), генерал-майор Сергій Бідило, відповідаючи на питання про масштаби робіт.

«У 2014 році була сильна мотивація. Росія анексувала Крим, окупувала Донецьк і Луганськ. Уряд тоді прийняв адекватне рішення і почав будівництво. Що сталося далі? Можливо, одна з причин – з плином часу і зі зміною урядових команд почало здаватися, що Росія далі не піде, можна не витрачати коштів на вартісний проєкт. Але це політична оцінка, я не хотів би заглиблюватися», – сказав він.

За його словами, план інженерно-технічного облаштування кордону був поетапним і розрахований на роки. «2014-2018, потім 2020 і так далі. Тому у 2014 році взяти і обладнати 2000 кілометрів кордону було просто нереально», – сказав Сергій Бідило, додавши, що на ділянках Харківської і частково Луганської областей проєкт був реалізований і виконував свої функції.

«Звичайно ж, можна збудувати Велику китайську стіну з бетону. То візьміть будь-якого будівельника, нехай підрахує, скільки треба коштів, щоб залити 2000 кілометрів бетоном. І навіть після цього, де гарантії? Тими ракетними, артилерійськими та іншими засобами ураження, які має агресор, за пару хвилин зрівняють з землею. А авіація? Яку тут «Стіну» збудувати? До неба?», – сказав Сергій Бідило.

Бідило наголосив, що призначенням проєкту є забезпечити дотримання режиму кордону, таку саму функцію виконують аналогічні проєкти у Польщі і країнах Балтії. «Для порушника державного кордону – це «Стіна», для нелегальної міграції – «Стіна», для контрабандиста – «Стіна», для тієї ж диверсійної групи – «Стіна», для наркоділків – «Стіна» і так далі», – наголосив Сергій Бідило, додавши, що це не є оборонним проектом.

На його думку, після перемоги Україна повинна продовжити облаштування кордону але вже разом зі Збройними Силами.