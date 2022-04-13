Рятувальники попередили про шахраїв, які «обстежують» будинки для розмінування

Шахраї під виглядом піротехніків ДСНС «розміновують» будинки за гроші

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли, що деякі особи ходять по хатах на Київщині і пропонують за гроші перевірити помешкання на наявність вибухонебезпечних предметів.

Ці люди «надають послуги» платного розмінування. При цьому вони представляються піротехніками ДСНС.

У ДСНС наголосили, що підрозділи не мають жодного стосунку до цих шахраїв і засуджують будь-які спроби нажитися на чужій біді.

Усі роботи з розмінування рятувальники виконують безкоштовно, відповідно до планів і за чергою.

Майже 300 тис. кв. км території України потребує розмінування через величезну кількість боєприпасів, які залишили російські окупанти.

Нагадаємо, у звільненій від окупантів Київській області тривають роботи з ліквідації наслідків перебування у ній ворога, тож влада регіону поки не рекомендує жителям повертатися додому.

Також вибухотехніки вже знищили майже півтисячі боєприпасів у Дніпропетровській області.