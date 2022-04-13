Херсонщина: рашисти розстріляли сімох людей та підірвали будинок із загиблими

Прокурори фіксують воєнні злочини росіян

У Херсонській області окупаційні війська Російської Федерації розстріляли сімох мирних мешканців у селі Правдине та підірвали будинок з тілами загиблих, аби приховати злочин. Про це повідомляє пресцентр Офісу генпрокурора України.

«Окупанти розстріляли сімох людей у селі Правдине на Херсонщині і підірвали будинок із загиблими – розпочато розслідування», – йдеться у дописі.

Зазначається, що досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) відбувається за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

«За даними слідства, 12 квітня 2022 року в селі Правдине Білозерського району військовослужбовці збройних сил РФ розстріляли в житловому будинку шістьох чоловіків та одну жінку. Після цього, маючи намір приховати злочин, окупанти підірвали будинок із тілами розстріляних людей», – вказав Офіс.

Нагадаємо, що через обстріли на Херсонщині тяжкі травми отримала дівчинка-підліток.

За даними Генштабу на Запоріжжі та Херсонщині росіяни розміщують техніку у житлових кварталах.

Також відомо, що на Херсонщині від окупантів вже звільнено 15 населених пунктів.