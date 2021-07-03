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    Херсонська школа закупила через ProZorro пʼять сосисок

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    Обовʼязкове проведення тендеру вимагається лише для закупівель дорожче 50 тис. грн - Херсонська школа закупила через ProZorro пʼять сосисок
    Обовʼязкове проведення тендеру вимагається лише для закупівель дорожче 50 тис. грн
    Ілюстративне фото

    Раніше учбовий заклад оголошував тендери на 2 кг соку і пачку гречки

    Дитячий навчальний заклад в Херсонській облаcті вирішив придбати декілька сосисок через державну систему закупівель. Про це повідомляє «Обозреватель» з посиланням на сайт ProZorro. Для чого школі знадобилось всього чверть кілограма цього продукту, наразі невідомо.

    Як сказано в оголошенні у системі ProZorro, закупівлю проводив Опорний заклад «Орловський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III ступенів – дитячий садок» в селі Кочубеївка. Переміг в аукціоні його єдиний учаcник ФОП Лісовол Оксана Анатоліївна.

    Термін надання послуг зазначено з 1 липня по 31 грудня 2021 року. Саме в цей період Лісовол Оксана повинна поставити загальноосвітньої шкoлі 0,25 кг сосисoк. Враховуючи, що вага однієї сосиски коливається в межах 50 -70 грам, то їх до школи мають поставити близько 4-5 штук. Всього за товар навчальному закладу доведеться заплатити 32,18 грн.

    До слова, в згаданій школі навчається біля 200 чоловік. Цікаво, що цей самий навчальний заклад раніше закупив за іншими тендерами два кілограми соку і пачку гречки вагою 0,9 кг. Вони обійшлися школі в 42,60 і 40,50 грн відповідно. У цих аукціонах перемогла все та ж ФОП Лісовол Оксана Анатоліївна.

    Законодавством вимагається обовʼязково проводити через систему ProZorro всі закупівлі вартістю понад 50 тис гривень. Офіційної мінімальної суми не існує, але ДП «Прозорро» рекомендує проводити в системі закупівлі з очікуваною вартістю від трьох тисяч гривень.

    Раніше стало відомо, що пошкоджені демонстрантами двері та тамбури Офісу президента на Банковій відремонтували без торгів майже за чверть мільйона гривень.

    Також Управління адміністративними будинками Державного управління справами 25 червня оголосило тендер на капітальний ремонт (заміну) пасажирських ліфтів в корпусі №1 на вул. Банковій, 11 у Києві. Очікувана вартість закупівлі становить 3,92 млн грн.

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    Теги: школа Херсонщина закон ремонт тендер ProZorro чоловік дитячий садок
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    Херсонська школа закупила через ProZorro пʼять сосисок