Херсонська школа закупила через ProZorro пʼять сосисок

Раніше учбовий заклад оголошував тендери на 2 кг соку і пачку гречки

Дитячий навчальний заклад в Херсонській облаcті вирішив придбати декілька сосисок через державну систему закупівель. Про це повідомляє «Обозреватель» з посиланням на сайт ProZorro. Для чого школі знадобилось всього чверть кілограма цього продукту, наразі невідомо.

Як сказано в оголошенні у системі ProZorro, закупівлю проводив Опорний заклад «Орловський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III ступенів – дитячий садок» в селі Кочубеївка. Переміг в аукціоні його єдиний учаcник ФОП Лісовол Оксана Анатоліївна.

Термін надання послуг зазначено з 1 липня по 31 грудня 2021 року. Саме в цей період Лісовол Оксана повинна поставити загальноосвітньої шкoлі 0,25 кг сосисoк. Враховуючи, що вага однієї сосиски коливається в межах 50 -70 грам, то їх до школи мають поставити близько 4-5 штук. Всього за товар навчальному закладу доведеться заплатити 32,18 грн.

До слова, в згаданій школі навчається біля 200 чоловік. Цікаво, що цей самий навчальний заклад раніше закупив за іншими тендерами два кілограми соку і пачку гречки вагою 0,9 кг. Вони обійшлися школі в 42,60 і 40,50 грн відповідно. У цих аукціонах перемогла все та ж ФОП Лісовол Оксана Анатоліївна.

Законодавством вимагається обовʼязково проводити через систему ProZorro всі закупівлі вартістю понад 50 тис гривень. Офіційної мінімальної суми не існує, але ДП «Прозорро» рекомендує проводити в системі закупівлі з очікуваною вартістю від трьох тисяч гривень.

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