«Велика реставрація» на Банковій: заміну двох ліфтів оцінили у 4 млн грн

Оновлені ліфти повинні бути обладнано системою автоматичної евакуації пасажирів

Управління адміністративними будинками Державного управління справами 25 червня оголосило тендер на капітальний ремонт (заміну) пасажирських ліфтів в корпусі №1 на вул. Банковій, 11 у Києві. Очікувана вартість закупівлі становить 3,92 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Заміна стосується двох ліфтів. На відміну від старих нові повинні бути обладнано системою автоматичної евакуації пасажирів (під час зникнення напруги пасажири зможуть наближатись до ближнього поверху та відкрити двері).

Крім цього, з метою зменшення вібрації та рівня шуму нові ліфти будуть оснащені прогумованими тяговими елементами замість сталевих канатів.

Окремо кожен з учасників тендера повинен надати замовнику ескізний варіант оформлення внутрішньої частини кабіни ліфтів.

Загалом, гарантійний термін експлуатації ліфтів становитиме 25 років.

Сам аукціон відбудеться 13 липня, а монтаж ліфтів повинні завершити до 20 грудня поточного року.

Як повідомляв «Главком», у травні управління адміністративними будинками Державного управління справами уклало угоду з ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Побутрембуд» на ремонт дверей і тамбурів офісу президента за 235 тис грн. Під офісом президента 20 березня відбулась масова акція на підтримку активіста Сергія Стерненка. Закупівлю провели за переговорною процедурою з посиланням на «виникнення особливих економічних обставин з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій».

Управління адміністративними будинками Державного управління справами зазначило на майданчику ProZorro, що «в результаті застосування учасниками цієї акції фаєрів, димових шашок, петард, вибухових пакетів, феєрверків, аерозольної фарби та інших предметів було пошкоджено будівлю». Зокрема, було розбито скло у вхідних дверях одного з під’їздів будівлі; фасад першого поверху обмальовано фарбою, що завдало значної шкоди зовнішньому вигляду будівлі; внаслідок запуску феєрверків постраждали двері та внутрішнє оздоблення тамбура одного з під’їздів; зафіксовані окремі осередки загоряння на першому поверсі та пожежа в кабінеті на другому поверсі.