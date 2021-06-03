Скандал зі шкільними автобусами: виробники скаржаться на нечесні тендери

Представники Чернігівського автозаводу стверджують, що тендери прописуються під конкретного виробника

Державні тендери на закупівлю шкільних автобусів проводяться нечесно. В цьому впевнені українські виробники техніки для перевезення школярів.

Так, на думку генерального директора «Чернігівського автозаводу» Андрія Савченко, умови тендерів прописуються під конкретних виробників.

Топ-менеджер пояснив свою позицію на конкретному прикладі: деякі замовники вимагають, щоб колісна база автобусів була не менше 4,3 тисячі міліметрів. Це всього на 100 міліметрів більше ніж колісна база чернігівських автобусів.

«Вимога колісної бази 4,3 тисячі міліметрів є штучною з технічної точки зору. Це не моя думка. Це висновок експертів», - пояснив Савченко.

При цьому керівник автозаводу не назвав виробника, під якого, начебто, прописуються умови тендерів. Але ще у квітні полтавські дилери корпорації «Еталон», до якої входить «Чернігівський автозавод», скаржилися на те, що Полтавська облрада при закупівлі шкільних автобусів прописує умови тендерів під автобуси «Атаман», які виробляє «Черкаський автобус».

Тоді йшла мова про закупівлю 18 автобусів. На сайті Prozorro в тендерній документації дійсно вказано, що колісна база автобусів має бути «не менше 4300 міліметрів».

«Така вимога технічного завдання є дискримінаційною тому, що шкільні автобуси, що можуть бути запропоновані нами до закупівлі по даному лоту, мають колісну базу 4200 мм, що лише на 100 мм (10 см) менше, ніж зазначено в тендерній документації», - йдеться у звернені представників корпорації «Еталон».