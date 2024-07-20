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Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
Через спеку проблеми з електропостачаннм зараз виникають не тільки у Україні, а ще й в Європі
ілюстративне фото: Depositphotos

Через загоряння трансформатора на сході України погіршилася ситуація зі світлом – Герус

Внаслідок загоряння трансформатора на одному з енергооб'єктів погіршилася ситуація з енергопостачанням на сході України. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. 

«Сталося таке, що трансформатор струму на одній з атомних електростанцій, на жаль, пошкодився, він загорівся. Навіть там був вибух і було аварійне вимкнення атомного блоку», – розповів він.

Герус пояснив, що через це цього тижня ситуація з електропостачанням у східних регіонах погіршилась. Голова енергокомітету додав, що на сході України ситуація з електропостачанням також ускладнюється через окупацію енергетичних об’єктів.

«Деякі підстанції «Укренерго» також обстрілюються, цю електроенергію буває важко передати на схід, тому дуже важлива саме наявність генерації і наявність працюючої інфраструктури на сході», – наголосив Герус.

Він також додав, що через спеку проблеми з електропостачаннм зараз виникають не тільки у Україні, а ще й в Європі. Нагадаємо, сьогодні вночі російські БПЛА атакували енергетичну інфраструктуру України.

Теги: Андрій Герус Укренерго електроенергія

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