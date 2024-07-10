Відключення світла 11 липня: графіки від «Укренерго»
Причиною посилення обмежень є зростання споживання світла через спеку
Завтра, 11 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби. Про це повідомляє «Укренерго».
Зокрема, з 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно, у решту годин – три черги
Як зазначає пресслужба, причиною посилення обмежень є зростання споживання світла через спеку.
Нагадаємо, 10 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. Зокрема, тривалість відключень електроенергії в Україні зменшиться після 20 липня.
Раніше стало відомо, що Польща працює над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, не сплачуючи за викиди, а вироблену електроенергію за європейські гроші передавати Україні.
Як повідомлялося, з 9 по 24 липня НЕК «Укренерго» не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання світла у кожній області.
Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.
До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.
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