«Укренерго» посилило відключення світла по всій Україні на 25 червня

Обсяг обмежень відключення світла буде більшим з 02:00 до 05:00 і з 12:00 до 23:00

Завтра, 25 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Про це повідомляє «Укренерго».

Зокрема, обсяг обмежень буде більшим з 02:00 до 05:00 і з 12:00 до 23:00. Причиною цьому стало зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак

Натомість живлення об’єктів критичної інфраструктури не буде обмежено.

Нагадаємо, у понеділок, 24 червня, «Укренерго» застосовуватиме графіки відключення світла по всій Україні протягом усієї доби. Однак згодом стало відомо, що з 19:00 обсяг обмежень буде більшим.

Як повідомлялося, уже в серпні 2024 року ситуація з електроенергією трохи стабілізується, що пов'язано із завершенням на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що в Україні наразі не планується підвищення тарифів на електроенергію.

До слова, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький попередив, що ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня.